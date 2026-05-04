黒木華主演ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）で、黒木のバディ役を演じる野呂佳代のコメントが到着。「このドラマを見て、“そんな生き方もあるんだ”と知ってもらって、“明日も元気に頑張ろう”と思ってもらえたらうれしい」と語っている。【写真】『銀河の一票』野呂佳代の名演光る場面写真本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（