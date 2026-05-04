世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”だった。全7試合が行われた興行が終わったのは午後11時前。時間が押す中で、舞台裏では様々な調整が行われていた。アンダーカード4試合目