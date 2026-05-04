歌手で女優の小柳ルミ子が3日にinstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを公開するとファンから称賛が集まった。【別カット】ほんとに70代!?ショートパンツ姿披露の小柳ルミ子小柳が投稿したのは2日に放送された『タカトシ温水の路線バスの旅』（フジテレビ系）のオフショット。写真には、デニムジャケットとショートパンツというコーディネートで番組に出演する彼女の姿が多数披露されている。投稿の中で小柳は番