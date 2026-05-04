沖縄に移住した女優の田中律子(54)が2日、自身のインスタグラムを更新。ぎっしりと実ったバナナを手入れする 【写真】GWの過ごし方が桁違い！自宅のリビングにブランコ！？ 田中は2012年に離婚。同年、沖縄県恩納村に自宅を購入、移住して14年になる。これまでも自身のインスタや、テレビ番組などで、自宅を“チラ見せ”してきた田中。海に面しており、リビングから直接広々としたテラスに出られる。寝室からもキッチンから