俳優の草刈正雄が、5日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】「やっぱり似ていた」という草刈の父口元が驚くほどソックリ！ 18歳でモデルとしてデビュー後、俳優に転身。映画「復活の日」「汚れた英雄」「記憶にございません！」や大河ドラマ「真田丸」などで活躍の草刈は、アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれた。子どもの頃に母から「父は朝鮮戦争で戦死した