リーズが上田綺世に関心かオランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に、イングランド1部リーズ・ユナイテッドへの移籍の可能性が浮上している。ロビン・ファン・ペルシー監督の言及により、英専門メディア「Mot Leeds News」は「リーズ・ユナイテッドが上田綺世を獲得する可能性は、ロビン・ファン・ペルシーが将来について語ったことで確実に高まった」と伝えている。量産体制に入った日本人ストライカーに、現