シント=トロイデンMF松澤海斗のドリブルに脚光ベルギー1部シント=トロイデンVV（STVV）は現地時間5月2日に上位プレーオフで首位ユニオン・サンジロワーズに2-1で勝利。途中出場したMF松澤海斗が鮮やかなドリブルで脚光を浴びた。前半12分にサンジロワーズに退場者が出たゲームで後半途中に送り込まれた松澤は、0−0で迎えた後半43分にキレを見せた。左サイド方向にドリブルで大きく運ぶと、付いてきた相手とカバーに来る相手の