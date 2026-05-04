イランが米国に提示した14項目の終戦案に対する米国側の返答が仲介国のパキスタンを通じてイランに伝えられた。イラン側は検討を終えた後に回答を発表する計画だと明らかにした。IRIB放送とタスニム通信などイランメディアによる、イラン外務省報道官は3日、「イランはパキスタンを通じ伝えられた米国の意見を検討中であり、検討を終えればイランの回答が発表されるだろう」と話した。報道官は「イランの14項目の提案は戦争を終息