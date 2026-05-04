2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インフルエンサー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/12/06）。《変わりすぎ！！》「体重65キロ・躁うつ病」だった女子高生→“超カワイイマッチョ”になった現在の姿を見る【峰不二子ボディ♥】＊＊＊高校時代は心ない男子生徒から「デブス」と言われたことも⋯⋯。摂食障害と双極性障害を経験したインフルエンサー・もち