米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、4日午後6時40分（日本時間5日午前9時40分）開始の本拠地でのメッツ戦に決まった。球団が3日に発表した。中4日での登板で4勝目を目指す。今季は6試合に登板して3勝1敗、防御率2.84の好成績をマークしている。（共同）