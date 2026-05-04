終戦からわずか5ヶ月後の1946年1月、和歌山市で凄惨な事件が起きた。一家の主人の実弟・大橋一雄（当時26歳）が、兄夫婦とその子供たち計8人を手斧とノミで惨殺したのだ。写真はイメージ©getty「全てを水に流そう」と誓った男を豹変させた物まね大橋は9歳で父を亡くし、15歳年上の兄・勝一のもとで育った。兄嫁・伸枝は、もともと家族に反対された相手であり、老いた母親との折り合いは年を追うごとに悪化。暴力を伴う