「まず自分で考えろ」と言われても、何をどう考えればいいのか分からず止まってしまう――そんな部下を前にしていませんか。上司に基準も枠もないままの丸投げは、人を育てるどころか迷わせてしまいます。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれ