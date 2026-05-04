アメリカのトランプ大統領がドイツに駐留する部隊を「5000人以上削減する」と発言したことについて、ドイツのメルツ首相は、イラン攻撃を批判した自身の発言とは「関連性はない」と述べました。ドイツのメルツ首相は3日、公共放送ARDの番組に出演し、アメリカのトランプ大統領がドイツに駐留する部隊を「5000人以上削減する」と明言したことについて、「以前から議論されていたことだ」と話し、イランへの攻撃について「明らかに戦