高梨沙羅インタビュー後編前編はこちら＞＞高梨沙羅が振り返るミラノ・コルティナ五輪の銅メダル2025-2026年シーズンは、ミラノ・コルティナ五輪に重きを置いてスタートしたというスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）。結果として、混合団体で見事、銅メダルを獲得した。４年前の北京五輪混合団体で経験した失格の悔しさや、申し訳なさなど負の感情が報われた結果となった。その経験を振り返るほか、女子スキージャンプの発