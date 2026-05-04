「森永おいしい牛乳」「マウントレーニア」「ピノ」「クラフト フレッシュモッツァレラ」「クリープ」など、生活に身近で健康や栄養に関わる数々の商品を展開する。社長を務める大貫陽一氏（66歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）森永乳業株式会社代表取締役社長大貫陽一59年、東京都生まれ。83年、上智大学法学部卒業後、森永乳業入社。08年、営業本部営業本部室長、10年、営業本部室長、11年、執行役員経営企画