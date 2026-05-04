大きな成果を生むために必要なことは何か。スポーツ心理学者の児玉光雄さんは「大谷翔平は『二刀流』を実現するために、ピッチングとバッティングの練習量を増やしたわけではなかった」という――。（第2回）※本稿は、児玉光雄『大谷翔平の思考法「できない」を「できる」に変える』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／simarik※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／simarik■ホームランを狙う者が