5月3日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの見上愛が、京都競馬場で行われたG1・天皇賞春の表彰式プレゼンターを務めた。見上は先月の桜花賞に続いての登壇となり、「この度もプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います」と挨拶。レースを制したクロワデュノールと北村友一騎手、関係者に祝意を示し、「今後の活躍を楽しみにしております」と期待を寄せた。【天皇賞・春】ゴール前は大接戦！クロワデュノ