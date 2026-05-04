■どうすれば最期まで自分らしく過ごせるかゴールデンウィークの帰省で、久しぶりに実家の親御さんと並んで歩いた際、「少し歩幅が狭くなったかな」「以前より歩くのが遅くなった気がする」と感じることはありませんか。日本は世界屈指の長寿国ですが、重要なのは単なる長寿ではなく、自立して生活できる「健康寿命」の延伸です。平均寿命と健康寿命の間にある「不健康な期間」をいかに短くし、最期まで自分らしく生きるか。本稿で