突然ですが、「RPG」が何の略か知っていますか？日本でも大流行した…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ロールプレイングゲーム（Role-Playing Game）」でした！RPGとは、「ロールプレイングゲーム（Role-Playing Game）」の略語です。プレイヤーがゲーム内のキャラクターに成り代わり、そのキャラクターを成長させながら物語を進めていくタイプのゲームを指します。もともとは1970年代にアメリカで生まれたテーブルト