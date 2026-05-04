2026年4月27日、動画配信サービス・Netflixのオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートした。これは、昭和・平成時代に活躍した占い師・細木数子さんの波乱の半生を描いた映像作品だ。戦後の貧困から生き抜いた細木さんの壮絶な人生や、10代から60代までの細木さんを演じた戸田恵梨香さんの見事な演技力も話題となっている。そして細木かおりさんが、数子さんの若かりし頃の写真をXにアップし、その美しさも注目さ