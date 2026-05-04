「ナビダイヤル」という名の用心棒読者のみなさんが購入した商品や使っているサービスで不具合がおきたときに一番嫌な気持ちがするのはどのような場合ですか？私の場合は、お客様サービスに連絡をとろうとしたときの窓口がナビダイヤルだったときです。「この通話は20秒ごとにおよそ10円でおかけいただけます」というアレです。忍耐力があるお客様の私としても、「そっちの不具合で電話しているのになんで10分間待たされて300円と