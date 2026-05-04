『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。GW直前は仕事に身が入らないので後回しにしたところ…。「未来の自分に期待するヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、GW明けも続く！⇒前回を読む『「え？そのタメ口は独り言だよね…？」敬語があやしい新入社員の独り言なのか質問してい