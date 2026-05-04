佐藤勝利とのダブル主演作が大人気俳優の土屋太鳳（31歳）とアイドルグループ・timeleszの佐藤勝利（29歳）がダブル主演する、テレビ朝日系のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』が異色の刑事ドラマとして話題だ。同ドラマは『相棒』、『刑事7人』、『特捜9』など人気刑事ドラマシリーズを生み出している「水曜午後9時枠」で放送されている。警視庁・移動捜査課に所属するワケありな7人の刑事たちが、捜査本部や取調室、留置施