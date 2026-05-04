連載前回記事はこちら：「のりピーが出てるよ」フジテレビの伝説ドラマ『ひとつ屋根の下』、撮影時に酒井法子が演出家から受けた「注意」『ひとつ屋根の下』を彩る、往年の名曲福山雅治「チィ兄ちゃん」は演出家の顔をじっと見つめて、こう言い放った。「本当に酷いことするよ……」〈ほんの小さな出来事に愛は傷ついて君は部屋をとびだした真冬の空の下へ〉フジテレビの月曜9時ドラマ史上最高視聴率（37・8％）を記録した『ひとつ