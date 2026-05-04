春ドラマが出そろい、話題作が多く放送されているが、中でも「大本命」といわれるのが都知事選をテーマに描く『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）だ。その見どころと「野呂佳代が鍵を握る」理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】ファイトポーズをする黒木華と松下洸平の密着ツーショット。他、変わらぬ美しさで番組に出演する女優・小雪の姿なども＊＊＊4月28日スタートの『