今日5月4日(みどりの日)は、西から天気が回復しますが、日本海側では断続的に雨が降りそうです。北海道の北部では次第に雪に変わり、積もる所があるでしょう。また、全国的に風が強まり、東北を中心に暴風となりそうです。日本海側は雨北海道では雪も強まる風に注意今日4日(みどりの日)は、発達する低気圧の影響で、北日本を中心に荒れた天気になるでしょう。沖縄は雲が広がりやすく、朝晩を中心に雨や雷雨となりそうです。九