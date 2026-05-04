連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）でW主演のひとりを務める上坂樹里は、昨年7月に20歳を迎えたばかりだ。その感慨を尋ねると「今までたくさんの人に支えられて甘えてきた」と語る一方、「集中すると力が入りすぎるところがある」と自己分析する。今年を自立の年にしたいと明かす上坂に、20歳の今と、仕事や日々への向き合い方を聞いた。（一部敬称略）【写真】「最近、顔つきが変わったと言われることが多くて」上坂樹里Speci