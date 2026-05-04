年々厳しくなる血圧の基準値実は高血圧の基準ほど、医師によって意見のわかれるものはない。血圧の基準値はこれまで何度も変更されてきている。'80年代には最高血圧（収縮期血圧・上）がなんと180、最低血圧（拡張期血圧・下）が100以上ときわめて緩やかだったが、日本高血圧学会がおよそ5年おきに作成している『高血圧管理・治療ガイドライン』によって、'00年には高血圧の診断基準が、上は140以上、下は90以上と一気に厳格化され