アメリカとイランとの戦いは、私が従来語ってきた通り、アメリカ側が狙った4つの戦略目的（核兵器開発能力の破壊とその再建の阻止、ミサイル産業の解体、海軍の無力化、外部テロ組織への武器・資金提供の阻止）のいずれもを達成できる見通しが強まってきた。イランの港に出入りする船舶の海上封鎖をアメリカが実施したことによって、イランは壊滅的な経済的打撃を被っている。困ったイランは、ホルムズ海峡の自由な航行を認めるか