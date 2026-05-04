現実味を欠く来場者想定東京・お台場の新たなランドマーク「東京アクアシンフォニー」が開業から1ヵ月を迎えた。東京都が約26億4000万円を投じて整備したこの噴水は、高さ150メートル、幅250メートルと世界最大級のスケールを誇る。小池百合子都知事肝煎りの事業だ。この施設では、音響や照明を駆使した約10分間の噴水ショーが1日10回行われる。東京都はこれをプロジェクションマッピングに続く大規模施策と位置付け、年間3000万人