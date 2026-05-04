「せっかく作ったのに子どもが食べてくれない」「野菜は体にいいから食べたい」そう思っていても、日々の食卓にしっかり取り入れるのは簡単ではないらしい。SNSをのぞくと、こんな声が目に入る。「野菜料理って、切るのも下ごしらえも面倒」「買ったはいいけど、冷蔵庫で余らせてしまう」「せっかく作ったのに、子どもが食べてくれない」体のために必要だとわかっていても、手間や時間がかかって、なのに肉料理ほど家族には喜ばれ