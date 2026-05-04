言葉ではなかなか表現しにくい心の機微や何気ない日常の情景、そして幼少期の記憶を、まるで目の前で起きている出来事をなぞるかのように描写するエッセイストがいる。中前結花さん、その人である。“柔らかな文章と懐かしさの溢れるエピソード温かくて優しくて少し寂しくて特別で、もう戻れない日々をとても大切にしてきたんだろうなトウモロコシに涙する日が来るとは思わなかった”“ほんとうに、たまご雑炊のような、あたたかく