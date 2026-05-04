50年前の欧州旅行の写真を発掘以前、50年前の志賀高原のスキーリゾートに集まった懐かしいクルマたちの特集を2回にわたって掲載し、読者の大好評をいただいた。【画像】当時の空気感を収めた貴重なフィルムから50年前のヨーロッパ旅行で見た街角のクルマたち全6枚当時の私は、すでに鉄道写真を撮る事は止めていたが、各地に遊びに行った際には、少しずつクルマのスナップを撮っていたのである。むろん、未だ、ネコ・パブリッシ