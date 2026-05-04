元日向坂４６の松田好花（２７）とお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（４７）がこのほど、都内でテレ東系ドラマ「架空名作劇場第２弾まりとっつぁん」（４、１１日、深夜０・３０）の上映イベントを行った。存在しない架空の名作ドラマを勝手に作り、その一部を再放送してしまう企画作品で、昨年８月の第１弾「人情刑事呉村安太郎」に続く第２弾。今作は１９９０年代に大ヒットした“朝ドラ”という設定で、松田は