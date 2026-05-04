◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組でツアー初優勝を目指した勝みなみ（27＝明治安田）は13位に終わった。首位と4打差の3位から出て4バーディー、6ボギー、2ダブルボギーの78と崩れて4アンダーで大会を終えた。21位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が6バーディー、2ボギーの68で回