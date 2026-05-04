羽田空港で飛ぶように売れる伝統工芸品や、1本5万4,000円という価格ながら大ヒットを記録した最高級レンコン。今、富裕層の心を掴んでいるのは、単なる品質の良さではなく、その背後にある「ストーリー」です。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・再編集して、「ジャパン・ラグジュアリー」の正体と、富裕層を魅了するブランディングの極意を解説します。羽田空港で