道路に立ってる「青いスラッシュ」の意味って？道路を走っている際、ふと目に留まる道路標識。その中でも、白地に青い斜めのライン（スラッシュ）が一本引かれただけのシンプルな標識が、一部で改めてその意味を問われるなど、関心を集めることがあります。一方でこの標識が何を示しているのか、その正確な意味を即座に答えられる人は、案外少ないかもしれません。【画像】えっ！ これが道路に立ってる「青いスラッシュ」の意