◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月3日英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦で中国の男子は第3戦でスウェーデンに敗れ、1勝2敗でグループ1の3位となった。中国は初戦でイングランドを3―0で下しながら、続く韓国との第2戦で1―3と敗戦。第3戦はエースの王楚欽が2勝を挙げるも、林詩棟らが敗れて2―3で屈した。11連覇中の中国がリーグ戦でまさかの大苦戦。きょう4日から始まる決勝トーナメントでは、1