ザ・ドリフターズの加藤茶が4月25日、ニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00〜15:00)にゲスト出演し、志村けんさんとの思い出を語った。加藤茶○「叱ることはほとんどなかった」志村けんさんとの思い出トークの中で加藤は「最初は付き人で入ったんですよね、志村」と振り返り、「(家があった)東村山に帰るのが時間かかりすぎるので、『じゃあお前、うちに泊まれよ』って、うちで一緒に暮ら