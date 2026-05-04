【モデルプレス＝2026/05/04】元日向坂46の松田好花がこのほど、都内で開催された、「架空名作劇場」第2弾の放送を記念した第1弾「人情刑事 呉村安太郎」の上映会にアルコ＆ピースの平子祐希、西井紘輝監督と出席。地上波ドラマ初主演の心境を語った。【写真】元日向坂46メンバー、後輩と熱いハグ◆架空名作劇場 第2弾「まりとっつぁん」本作は、5⽉4⽇、11⽇にテレビ東京のドラスティックマンデー枠で放送され