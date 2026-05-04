漫画『ジョジョの奇妙な冒険』スピンオフ『岸辺露伴は動かない』を実写化したドラマシリーズ最新作『泉京香は黙らない』が今夜放送。原作者・荒木飛呂彦の脚本協力を得て、シリーズ初となる泉京香が主人公のオリジナルストーリーを描く。【写真】見つめ合う京香と露伴『岸辺露伴は動かない』場面写真本作は、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場する漫画家・岸辺露伴にフォーカスしたスピンオフ作品『岸辺露