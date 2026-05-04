13位に終わった勝みなみ＝3日（ゲッティ＝共同）【プラヤデルカルメン（メキシコ）共同】米女子ゴルフのリビエラマヤ・オープンは3日、メキシコ・プラヤデルカルメンのエルカマレオンGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、3位で出た勝みなみは78と崩れ、通算4アンダーの284で13位に終わった。68をマークした原英莉花が5アンダーで9位に入った。70の岩井明愛は3アンダーで20位、桜井心那も70で回りイーブンパーで42位。74の渋野