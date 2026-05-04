黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』で月岡あかり役を演じている野呂佳代よりコメントが到着した。 参考：『エルピス』から『銀河の一票』へ政治の話ではなく“私たちの話”として受け止めるために 黒木が主演を務め、野呂がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・