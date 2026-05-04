「全米が泣いた」と銘打たれるハリウッド作品。涙腺を刺激する映画には、どんな仕掛けがあるのか？『アルマゲドン』や『インデペンデンス・デイ』そして邦画『永遠の0』に共通する概念や、キーワードに秘められた意外なニュアンスを、映画ウォッチャーでもある識者2人が解説する。※本稿は、社会学者の井上義和、フリーライターの坂元希美『人はなぜ特攻に感動するのか』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。アルマゲドンで