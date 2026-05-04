式下（しきげ）中3年生時は3番か4番を打ち、エースじゃないけどピッチャーもやった。春の県大会は1回戦敗退。私のような厄介なやつがキャプテンをやるから弱かったのかもしれない。高校ではなんとしても甲子園に行きたい。奈良県で一番の強豪、天理高校の一般入試を受けた。だが、不合格。学力不足はいかんともしがたかった。中学の成績は約180人いた学年で100番以内に入ったことがない。よかったら「おい105番だよ。もうち