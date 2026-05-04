【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス（5月3日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】絶妙コースに突き刺す豪快ミドルシュート名古屋グランパスに所属する元日本代表FWの永井謙佑が、豪快なミドルシュートを突き刺した。豪快な今季初ゴールにファンたちが歓喜している。名古屋は5月3日、明治安田J1百年構想リーグの第14節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦。2シャドーの一角としてス