プロ野球セ・リーグは3日、各地で2試合が行われました。首位・阪神は1勝1敗で迎えた3位巨人との3戦目。対する巨人の先発・井上温大投手に3回まで無安打に抑えられるも、4回にとらえ佐藤輝明選手のタイムリー3塁打で先制します。さらに6回にも、先頭からの連打と申告敬遠で1アウト満塁の好機をつかみ、相手のエラーの間に2点を追加しました。7回には2番手・田和廉投手の前に2アウト満塁の好機をつかむも、雨脚が強まりここで降雨コ