ロサンゼルス・エンゼルスは現地時間3日、菊池雄星投手（34）が左肩の炎症により15日間の負傷者リスト（IL）に入ったことを発表。現地4月30日に遡って適用される。菊池は現地4月29日の敵地ホワイトソックス戦に先発登板するも、3回開始前の投球練習中に身体の違和感を訴え緊急降板。球団から「左肩の張り」と発表され、精密検査を受けていた。今年3月には侍ジャパンの一員としてWBCに初参戦した菊池。エンゼルスの先発2番手