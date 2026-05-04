兄・尚弥は中谷潤人に、弟・拓真は井岡一翔に勝利ボクシングのダブル世界タイトルマッチが2日、東京ドームで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0の判定で勝利した。弟でWBC世界バンタム級王者の拓真（大橋）も、同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）に判定3-0で完勝し、初防衛に成功。両者のトレーナーを務めた父・真吾氏は安堵のあまり、声も聞