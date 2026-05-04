守田英正の去就に現地注目ポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正は、今夏の移籍市場でイングランドのクラブへ加入する可能性が浮上している。30歳のボランチは今シーズン限りで契約満了を迎え、フリーエージェントとして新天地を求める見込みだ。英専門メディア「Football Insider」が、守田は「リーズ・ユナイテッドからの関心を集めている」と伝えている。守田は今季、公式戦46試合に出場し、スポルティ